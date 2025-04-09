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Російська армія вдарила по селу на Харківщині: поранена жінка

Тетяна ОлійникСереда, 9 квітня 2025, 21:27
Російська армія вдарила по селу на Харківщині: поранена жінка
Фото - getty images

Російські війська обстріляли з артилерії село Слобожанське Харківського району, поранили жінку.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 9 квітня близько 10:30 російські військовослужбовці здійснили артобстріл с. Слобожанське Харківського району.

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Осколкове поранення отримала 49-річна жінка. Пошкоджено будинки".

Деталі: Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Харківська областьвійна
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