Зеленський вважає, що контролювати режим припинення вогню мають США, з допомогою європейців

Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають відповідати за контроль режиму припинення вогню, але вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи.

Джерело: глава держави на зустрічі з журналістами, на яку "Українську правду" не було запрошено, "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Ми вважаємо, що найголовніше, що може зробити американська сторона, – повне і безумовне припинення вогню. Тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків. І за контроль мають відповідати американці.

І якщо вони хочуть розділити відповідальність, ми це проговорювали з європейцями, вони можуть розділити відповідальність, фокусування і контроль виконання режиму повного припинення вогню з тією чи іншою країною Європи…



Наприклад, Британія або Франція, як лідери, яких обрали представниками Європи на останній зустрічі в Парижі".

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Деталі: Також Зеленський заявив, що Україна може отримати гарантії безпеки лише час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни.



"Просто гарантії безпеки під час бойових дій в Україні ніхто нам не надасть", – це відповідь партнерів. Отже, ми можемо їх отримати тільки в час припинення вогню або в момент підписання другої стадії закінчення війни. Це підписання угоди про закінчення війни. Ми вважаємо і у нас з європейцями однакове розуміння, що початок розгортання тих чи інших гарантій безпеки, присутність тощо повинен бути в момент припинення вогню", – сказав він.