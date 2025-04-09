Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра
Президент Володимир Зеленський вважає, що міністрів фінансів США Скотт Бессент, відповідальний за переговори щодо так званої угоди про надра з Україною, обрав "хибний" підхід.
Джерело: як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 9 квітня, куди не запросили "Українську правду"
Деталі: Зеленського попросили прокоментувати заяви Бессента в нещодавньому інтервʼю Такеру Карлсону, де той зокрема заявив, що президент України "підірвав" підписання угоди про надра і "отримує недосконалі поради" від свого оточення.
На це глава держави припустив, що проблема міністра фінансів США – "в його підході".
"Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" – на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно", – сказав Зеленський.
"Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", – додав він.
Що передувало:
- Бессент в інтерв'ю Такеру Карлсону заявив, що Зеленський "підірвав те, що мало бути найпростішою річчю у світі" під час сварки з керівництвом США у Білому домі, а також заявив, що президент "отримує недосконалі поради" від свого оточення.
- Вихідними віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна готує команду для переговорів щодо "угоди про надра" і поїздка до Вашингтона планується цього тижня.
- Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
- Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.