Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністрів фінансів США Скотт Бессент, відповідальний за переговори щодо так званої угоди про надра з Україною, обрав "хибний" підхід.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 9 квітня, куди не запросили "Українську правду"

Деталі: Зеленського попросили прокоментувати заяви Бессента в нещодавньому інтервʼю Такеру Карлсону, де той зокрема заявив, що президент України "підірвав" підписання угоди про надра і "отримує недосконалі поради" від свого оточення.

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На це глава держави припустив, що проблема міністра фінансів США – "в його підході".

"Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" – на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно", – сказав Зеленський.

"Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", – додав він.

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