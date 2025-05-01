Російські БпЛА атакували Харків: є влучання

У ніч на 1 травня російські війська здійснили атаку на Харків за допомогою ударних безпілотників. Один із районів міста зазнав ураження. Повідомляється про щонайменше чотири вибухи.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне.Харків"

Пряма мова Синєгубова: "За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова".

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Деталі: Кореспонденти "Суспільне" повідомили про щонайменше чотири вибухи, які пролунали в місті під час повітряної тривоги.

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