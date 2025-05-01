В Іспанії батьки понад три роки тримали дітей під замком, змушуючи їх спати в клітках

Іспанська поліція звільнила трьох малолітніх дітей, яких подружжя з Німеччини утримувало в повній ізоляції у власному будинку з грудня 2021 року.

Джерело: іспанська газета La Nueva España, передає "Європейська правда"

Деталі: Сімʼя з Німеччини жила на околицях міста Овʼєдо, що на півночі Іспанії. Сусідка випадково помітила, що там живуть діти, яких не бачили у школі, та сповістила поліцію.

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За даними іспанських ЗМІ, діти – 8-річні близнюки та 10-річний хлопчик – не виходили з дому з грудня 2021 року, причому їм навіть не дозволяли виходити в сад.

У будинку діти спали в ліжках-клітках. Вони були відрізані від будь-якого контакту із зовнішнім світом і ніколи не ходили до школи. За повідомленнями, дітей змушували носити підгузки та маски.

Самі батьки, імовірно, працювали з дому, а виходили тільки для того, щоб забрати листи з пошти й купити продукти. Чому саме вони тримали дітей ізольованими, не уточнюється.

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Після повідомлення сусідки у справу втрутилась іспанська поліція. 28 квітня батьків заарештували для свідчень, а дітей передали до дитбудинку.

Передісторія: