Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іспанії батьки понад три роки тримали дітей під замком, змушуючи їх спати в клітках

Олег Павлюк, Іван Д'яконовЧетвер, 1 травня 2025, 04:20
В Іспанії батьки понад три роки тримали дітей під замком, змушуючи їх спати в клітках
Фото: Getty Images

Іспанська поліція звільнила трьох малолітніх дітей, яких подружжя з Німеччини утримувало в повній ізоляції у власному будинку з грудня 2021 року.

Джерело: іспанська газета La Nueva España, передає "Європейська правда"

Деталі: Сімʼя з Німеччини жила на околицях міста Овʼєдо, що на півночі Іспанії. Сусідка випадково помітила, що там живуть діти, яких не бачили у школі, та сповістила поліцію.

Реклама:

За даними іспанських ЗМІ, діти – 8-річні близнюки та 10-річний хлопчик – не виходили з дому з грудня 2021 року, причому їм навіть не дозволяли виходити в сад.

У будинку діти спали в ліжках-клітках. Вони були відрізані від будь-якого контакту із зовнішнім світом і ніколи не ходили до школи. За повідомленнями, дітей змушували носити підгузки та маски.

Самі батьки, імовірно, працювали з дому, а виходили тільки для того, щоб забрати листи з пошти й купити продукти. Чому саме вони тримали дітей ізольованими, не уточнюється.

РЕКЛАМА:

Після повідомлення сусідки у справу втрутилась іспанська поліція. 28 квітня батьків заарештували для свідчень, а дітей передали до дитбудинку.

Передісторія: 

  • В 2024 році Верховний суд Іспанії назвав незаконною депортацію дітей-мігрантів без супроводу дорослих.

дітиІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна і США підписали угоду про надра
Україна розгромила Румунію на чемпіонаті світу з хокею
Блогер Слобоженко, який ухилився від сплати податків, заявив, що гасить заборгованість
"Хочу к своим": в ГУР кажуть, що вже 300 колаборантів просяться в Росію за обміном
Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Axios оприлюднило деталі розмови 
Усі новини...
діти
РФ вдарила по Південному на Харківщині: 12 людей постраждали, зокрема семеро дітей
"Дівчинка з очима, повними життя": на Дніпропетровщині через влучання БПЛА загинула 12-річна школярка
Російський дрон влучив у будинок на Дніпропетровщині: загинула дитина, ще 4 людей поранені
Останні новини
05:06
Rheinmetall і Lockheed Martin розширюють співпрацю для виробництва ракет в Європі
04:20
В Іспанії батьки понад три роки тримали дітей під замком, змушуючи їх спати в клітках
04:01
Єврокомісія визначилась зі стратегією на "тарифних" переговорах зі США
03:21
оновлено, відеоРосія масовано атакувала дронами Одесу: двоє людей загинули, пʼятеро поранені
02:06
Російські БпЛА атакують Харків: є влучання
01:55
боксСтала відома вартість квитків на бій Усик – Дюбуа
00:46
Україна і США підписали угоду про надра
00:42
оновленоВ Києві працювала ППО по ворожих дронах
00:34
доповненоУряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США
00:03
футбол"Барселона" та "Інтер" зіграли у феєричну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: