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Rheinmetall і Lockheed Martin розширюють співпрацю для виробництва ракет в Європі

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 1 травня 2025, 05:06
Rheinmetall і Lockheed Martin розширюють співпрацю для виробництва ракет в Європі
Фото: Getty Images

Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила у середу, 30 травня, про розширення чинної співпраці з американською компанією Lockheed Martin, що спеціалізується на аерокосмічних та оборонних технологіях, з метою збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі.

Джерело: пресреліз німецького концерну Rheinmetall, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що компанії мають намір розширити сферу своєї співпраці для створення європейського центру компетенції з виробництва та розподілу ракет та ракетних систем, з метою зміцнити безпеку та незалежність Європи.

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Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах.

Зазначається, що завдяки цьому проєкту оборонні компанії об'єднають зусилля для спільної роботи на зростаючому військовому ринку на користь своїх клієнтів: Rheinmetall, з доступом до ринків багатьох країн як провідний постачальник систем в Європі, та Lockheed Martin як провідний міжнародний виробник ракет та ракетних систем.

"Це крок до допомоги нашим європейським клієнтам у виконанні їхніх зобов'язань перед НАТО. Поєднуючи величезний досвід компанії Rheinmetall з передовими технологіями ракет Lockheed Martin, ми створюємо міцну основу для задоволення змінних вимог до безпеки", – заявив віцепрезидент з міжнародних питань Lockheed Martin Рей Піселлі.

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Компанії вже почали визначати подальші кроки для створення цього центру компетенції, реалізація проєкту залежатиме від схвалення урядами США та Німеччини.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні. 

Передісторія:

  • У грудні 2024 року Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті, – підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Байсогалі, попередня вартість якого становить 260 млн євро.
  • У лютому стало відомо, що Rheinmetall планує перепрофілювати два своїх заводи, які зараз є цивільними підприємствами і виробляють автомобільні деталі. 

зброяНімеччинаЄС
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