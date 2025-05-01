Rheinmetall і Lockheed Martin розширюють співпрацю для виробництва ракет в Європі
Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall заявила у середу, 30 травня, про розширення чинної співпраці з американською компанією Lockheed Martin, що спеціалізується на аерокосмічних та оборонних технологіях, з метою збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі.
Джерело: пресреліз німецького концерну Rheinmetall, передає "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що компанії мають намір розширити сферу своєї співпраці для створення європейського центру компетенції з виробництва та розподілу ракет та ракетних систем, з метою зміцнити безпеку та незалежність Європи.
Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах.
Зазначається, що завдяки цьому проєкту оборонні компанії об'єднають зусилля для спільної роботи на зростаючому військовому ринку на користь своїх клієнтів: Rheinmetall, з доступом до ринків багатьох країн як провідний постачальник систем в Європі, та Lockheed Martin як провідний міжнародний виробник ракет та ракетних систем.
"Це крок до допомоги нашим європейським клієнтам у виконанні їхніх зобов'язань перед НАТО. Поєднуючи величезний досвід компанії Rheinmetall з передовими технологіями ракет Lockheed Martin, ми створюємо міцну основу для задоволення змінних вимог до безпеки", – заявив віцепрезидент з міжнародних питань Lockheed Martin Рей Піселлі.
Компанії вже почали визначати подальші кроки для створення цього центру компетенції, реалізація проєкту залежатиме від схвалення урядами США та Німеччини.
Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.
Передісторія:
- У грудні 2024 року Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті, – підписали угоду про створення спільного підприємства, що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Байсогалі, попередня вартість якого становить 260 млн євро.
- У лютому стало відомо, що Rheinmetall планує перепрофілювати два своїх заводи, які зараз є цивільними підприємствами і виробляють автомобільні деталі.