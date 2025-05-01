Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо російського лідера Володимира Путіна після кількох місяців непублічних дипломатичних зусиль з боку прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона.

Джерело: Politico з посиланням на джерела в європейських урядах, на умовах анонімності

Деталі: За даними видання, зміна курсу Трампа стала результатом тривалої координації між Лондоном, Парижем і Вашингтоном. Стармер і Макрон прагнули переконати американського президента зменшити тиск на Володимира Зеленського та спрямувати частину своєї злості на Путіна, використовуючи аргумент, що Путін виставляє Трампа дурнем.

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Дослівно: "Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди".

Деталі: Видання повідомляє, що ключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом. Зі свого боку, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі", – сказав один із колишніх британських послів на умовах анонімності. За його словами, Британія та Франція постійно наголошували, що Путін "виявляє неповагу (до Трампа – ред.), постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив".

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Він припустив, що це стало особливо чутливою темою, оскільки Трамп "чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує".

"На цей момент Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Це те, що президент (Макрон – ред.) постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – підтвердив неназваний французький посадовець.

Проте Велика Британія і Франція тепер змушені з тривогою чекати, чи витримає жорсткіша позиція президента США щодо Путіна його нетерпіння швидше рухатися далі, пише Politico.

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер також зауважив, що "у Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США". "Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує", – підкреслив Пайфер.