На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло

Уночі 1 травня у Миргородській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач, внаслідок чого частина споживачів наразі без світла.

Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова т.в.о. очільника області: "Без світла залишилися близько тисячі абонентів".

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Деталі: За його словами, аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.