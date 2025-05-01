На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло
Четвер, 1 травня 2025, 07:23
Уночі 1 травня у Миргородській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач, внаслідок чого частина споживачів наразі без світла.
Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram
Пряма мова т.в.о. очільника області: "Без світла залишилися близько тисячі абонентів".
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Деталі: За його словами, аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.