Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 07:23
На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло
Фото ілюстративне з pixabay.com

Уночі 1 травня у Миргородській громаді Полтавської області сталася аварія на лінії електропередач, внаслідок чого частина споживачів наразі без світла.

Джерело: т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова т.в.о. очільника області: "Без світла залишилися близько тисячі абонентів".

Реклама:

Деталі: За його словами, аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та встановленням причин аварії.

Полтавська областьелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico
Україна і США підписали угоду про надра
Блогер Слобоженко, який ухилився від сплати податків, заявив, що гасить заборгованість
"Хочу к своим": в ГУР кажуть, що вже 300 колаборантів просяться в Росію за обміном
Шмигаль: Угоду про надра зі США можуть підписати найближчої доби
Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: Axios оприлюднило деталі розмови 
Усі новини...
Полтавська область
Полтавщину атакували 13 дронів: 6 постраждалих, пошкоджені підприємства, офіси та житло
На Полтавщині через падіння уламків дрона два населені пункти були без світла
У гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового "коханого" Грицика з’явилося перше яйце
Останні новини
08:11
відеоОкупанти вдарили по об’єкту промисловості на Сумщині – вирувала пожежа
07:52
ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів
07:48
Британець О'Салліван вийшов у 14-й півфінал чемпіонату світу зі снукеру за кар'єру
07:35
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 15
07:23
На Полтавщині сталася аварія на ЛЕП: у частини споживачів відсутнє світло
06:44
Понад половина країн ЄС активують надзвичайне положення для збільшення оборонних витрат
06:04
У Туреччині шведського журналіста засудили за "образу Ердогана"
05:44
Саме Макрон і Стармер переконали Трампа змінити думку щодо Путіна – Politico
05:06
Rheinmetall і Lockheed Martin розширюють співпрацю для виробництва ракет в Європі
04:20
В Іспанії батьки понад три роки тримали дітей під замком, змушуючи їх спати в клітках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: