ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів
Четвер, 1 травня 2025, 07:52
Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати – за минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 230 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 953 190 (+1 230) осіб,
- танків – 10 732 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 364 (+11) од,
- артилерійських систем – 27 136 (+45) од,
- РСЗВ – 1 375 (+1) од,
- засобів ППО – 1 148 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139) од.
Дані уточнюються.