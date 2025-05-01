ЗСУ за добу відмінусували 1 230 окупантів

Втрати Росії у її загарбницькій війні проти України продовжують зростати – за минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 230 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.05.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 953 190 (+1 230) осіб,

танків – 10 732 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22 364 (+11) од,

артилерійських систем – 27 136 (+45) од,

РСЗВ – 1 375 (+1) од,

засобів ППО – 1 148 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 401 (+112) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 750 (+139) од.

Дані уточнюються.