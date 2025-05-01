Окупанти вдарили по об’єкту промисловості на Сумщині – вирувала пожежа

Уночі 1 травня російські загарбники атакували об’єкт промисловості в одному зі старостинських округів Сумської громади – внаслідок прильоту вирувала пожежа.

Джерело: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар в Facebook

Деталі: Кобзар опублікував відео з наслідками удару.

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"Ось наслідки одного з прильотів. Все горить. Це був удар по промисловості", – зазначив в.о. міського голови.

За його словами, загарбники атакували "Шахедами".

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"На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає", – підсумував Кобзар.