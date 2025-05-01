На фронті майже 200 зіткнень з ворогом за добу, 85 на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 196 боєзіткнень з ворогом, 85 з них відбулося на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Загалом протягом минулої доби зафіксовано 196 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе".

Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника.