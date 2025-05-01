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Нічна атака дронів РФ: у трьох районах Київщини гасили пожежі

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 09:22
Нічна атака дронів РФ: у трьох районах Київщини гасили пожежі
фото ДСНС

Після чергового нічного російського удару безпілотниками наслідки фіксуються в трьох районах Київщини.

Джерело: очільник Київської ОВА Микола Калашник у TelegramДСНС Київщини

Деталі: У Бориспільському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин зазнали пошкоджень.

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фото ова

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідували рятувальники.

У Вишгородському районі відбулося загорання трав‘яного настилу, але пожежу вже загасили.

Броварський район. Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

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Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

 
фото ова

Пряма мова Калашника: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Жителям, чиє майно було пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами".

 
фото дснс

ШахедКиївська область
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