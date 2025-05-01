Нічна атака дронів РФ: у трьох районах Київщини гасили пожежі

Після чергового нічного російського удару безпілотниками наслідки фіксуються в трьох районах Київщини.

Джерело: очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, ДСНС Київщини

Деталі: У Бориспільському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин зазнали пошкоджень.

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Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідували рятувальники.

У Вишгородському районі відбулося загорання трав‘яного настилу, але пожежу вже загасили.

Броварський район. Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

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Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

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Пряма мова Калашника: "Чергова нічна атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Жителям, чиє майно було пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами".