57 мінералів і військова допомога від США – деталі угоди про надра  

Угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" стосується 57 мінералів, у ній також ідеться про військову допомогу від США, однак низка питань у документі не деталізовані.

Джерело: "Європейська правда", яка ознайомилася з документом, підписним у Вашингтоні

Деталі: Зазначається, що під час переговорів Україна та США вирішили знову розділити угоду на кілька складових.

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Зокрема, двостороння угода, підписана у Вашингтоні 30 квітня, встановлює політичні параметри співпраці двох урядів щодо:

розробки надр,

продажу копалин,

американської допомоги, у тому числі військової, яку Україна отримуватиме надалі.

Однак чимало деталей, утому числі тих, які мають політичне значення, будуть прописані у "технічній угоді", яка станом на зараз не готова до підписання.

Також зазначається, що угода, підписана у середу, викладена на лише 12 сторінках. Тоді як попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, займав 90 сторінок тим самим шрифтом.

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Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

"Європейська правда" підкреслює, що в угоді дійсно детально описані гарантії того, що вона не буде суперечити угодам України з ЄС та прагненню України до вступу. У випадку появи суперечності у вступній угоді з Євросоюзом – положення угоди з США мають бути переглянуті.

Важливо, що документ не підпорядковує Україну американській правовій системі – суперечки вирішуються паритетно, на засадах консультацій.

Також немає "права першої руки" для компаній з США у отриманні ліцензій на видобуток мінеральних ресурсів в Україні. Водночас американські компанії повинні мати доступ до аукціонів або переговорів з купівлі таких мінералів на умовах не гірших за інших покупців.

В угоді прописаний перелік корисних копалин, видобутку яких вона стосується. Йдеться про 57 найменувань: алюміній, сурма, миш'як, барит, берилій, вісмут, церій, цезій, хром, кобальт, мідь, диспрозій, ербій, європій, фтор, плавиковий шпат, гадоліній, галій, германій, золото, графіт, гафній, гольмій, індій, іридій, лантан, літій, лютецій, магній, марганець, неодим, нікель, ніобій, паладій, платина, калій, празеодима, родій, рубідій, рутеній, самарій, скандій, тантал, телур, тербій, тулій, олово, титан, вольфрам, уран, ванадій, ітербій, ітрій, цинк, цирконій, нафта, природний газ.

При цьому йдеться лише про нові родовища, ліцензії на які Україна видаватиме після набуття угодою чинності. Цей перелік може бути розширений лише за згодою сторін.

Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна інвестує у спільний фонд доходи від продажу ліцензій та рентні платежі від видобутку цих копалин, але має право перераховувати туди кошти.

Внеском США будуть, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ.

"Якщо […уряд США] надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги", – йдеться в угоді.

Утім, деякі заявлені прем’єром норми не описані в угоді. Так, у ній немає згадки про принципи управління фондом, а також про зобов’язання США не забирати з фонду доходи протягом 10 років, а реінвестувати 100% коштів у відбудову України. Ці позиції мають бути прописані у наступній угоді, текст якої готується.

Як відомо, Україна і США будуть ратифікувати угоду про надра.

Після підписання документа перша віцепрем’єрка Юлія Cвириденко розповіла, як працюватиме інвестиційний фонд в рамках угоди.

"Європейська правда" готує детальнішу статтю з аналізом угоди про надра.