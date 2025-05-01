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Сирський: Ефективність українських дронів ще зросла – у квітні вполювали понад 83 тисячі цілей РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 травня 2025, 10:01
Сирський: Ефективність українських дронів ще зросла – у квітні вполювали понад 83 тисячі цілей РФ
безпілотник, продемонстрований в рамках кластера Brave1 Defense Tech Era. фото Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зростання ефективності застосування українських дронів: у квітні уражено та знищено понад 83 тисячі ворожих цілей, що на 8% більше, ніж місяцем раніше.

Джерело: генерал у Facebook

Пряма мова: "У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника. За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

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Вдячний нашим воїнам за результативність. Але нинішня високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів".

Деталі: Головком звітує, що провів традиційну щомісячну нараду з питань безпілотних систем, залучивши до участі широке коло командирів підрозділів БпАК.

Вкотре наголошується, що напрямок БпЛА є пріоритетним, оскільки він дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я піхоти.

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Сирський також заслухав доповідь J2 про формування в Росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

безпілотникивійнаСирський
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