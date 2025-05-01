"Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд": Трамп про угоду з Україною щодо надр
Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди щодо надр з Україною потенційно принесе Сполученим Штатам більші прибутки, ніж 350 мільярдів доларів, які, за його словами, були витрачені на підтримку України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа в під час телефонного ефіру на NewsNation
Деталі: Трамп неодноразово заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, хоча фактична цифра, як вважається, є нижчою.
"Європейці витратили 100 мільярдів і їх гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав (Україні – ред.) їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – заявив Трамп.
Тому, за його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні матеріали, які вони мають".
"І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.
Він також зазначив, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.
Нагадаємо:
- Наприкінці доби 30 квітня офіційно оголосили, що Україна та США підписали так звану "угоду про надра".
- Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.
"ЄвроПравда" писала, що угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри.