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"Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд": Трамп про угоду з Україною щодо надр

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 1 травня 2025, 11:00
Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд: Трамп про угоду з Україною щодо надр
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди щодо надр з Україною потенційно принесе Сполученим Штатам більші прибутки, ніж 350 мільярдів доларів, які, за його словами, були витрачені на підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа в під час телефонного ефіру на NewsNation

Деталі: Трамп неодноразово заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, хоча фактична цифра, як вважається, є нижчою.

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"Європейці витратили 100 мільярдів і їх гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав (Україні – ред.) їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – заявив Трамп.

Тому, за його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні матеріали, які вони мають".

 "І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.

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Він також зазначив, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці доби 30 квітня офіційно оголосили, що Україна та США підписали так звану "угоду про надра".
  • Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

"ЄвроПравда" писала, що угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри.

ТрампУкраїна
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