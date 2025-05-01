"Отримаємо набагато більше, ніж $350 млрд": Трамп про угоду з Україною щодо надр

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди щодо надр з Україною потенційно принесе Сполученим Штатам більші прибутки, ніж 350 мільярдів доларів, які, за його словами, були витрачені на підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа в під час телефонного ефіру на NewsNation

Деталі: Трамп неодноразово заявляв, що США витратили на допомогу Україні близько 350 млрд доларів, хоча фактична цифра, як вважається, є нижчою.

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"Європейці витратили 100 мільярдів і їх гроші у безпеці, бо вони мають у банках російські гроші. Байден передав (Україні – ред.) їм 350 млрд доларів готівкою та військовим обладнанням... а ми не отримали нічого", – заявив Трамп.

Тому, за його словами, він відчував себе обманутим і згадав про "чудові рідкісноземельні матеріали, які вони мають".

"І сьогодні ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", – заявив Трамп.

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Він також зазначив, що хоче допомогти швидко укласти міцну мирну угоду, щоб зупинити загибель солдатів обох сторін і цивільних осіб.

Нагадаємо:

Наприкінці доби 30 квітня офіційно оголосили, що Україна та США підписали так звану "угоду про надра".

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

"ЄвроПравда" писала, що угода між урядами США та України "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри.