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У Польщі антиукраїнський кандидат в президенти зірвав з мерії прапор України

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Четвер, 1 травня 2025, 12:36
У Польщі антиукраїнський кандидат в президенти зірвав з мерії прапор України
фото: Grzegorz Braun в Х

Польська поліція займається справою про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській в середу під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Джерело: "Європейська правда", RMF FM

Деталі: Поліція Любліна повідомила в четвер, що співробітники з Білої Підляської займаються розслідуванням інциденту, який стався під час передвиборчої акції кандидата в президенти Гжегожа Брауна.

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"Працівники встановили особу чоловіка, який зняв прапор України з будівлі міської ради. Також детально аналізуються записи, що стосуються цього інциденту. Зібрані матеріали будуть передані до прокуратури", – повідомила поліція, додавши, що за таку поведінку загрожують правові наслідки.

На опублікованих у мережі записах з мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся по драбині до балкона ратуші, витягнув з кріплення український прапор і віддав його кандидату в президенти. Потім чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту натовп скандував, зокрема: "Тут Польща".

Після всього кандидат виступив перед присутніми. "Я беру всіх вас за свідків, що пан Кацпер, як мій помічник, призначений для виконання обов'язків польського депутата Європейського парламенту, на моє прохання і за моєю чіткою вказівкою, зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність", – звернувся Браун до учасників мітингу.

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Він оголосив, що український прапор буде передано до найближчого консульства України.

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав витівку на акції антиукраїнського кандидата в президенти у Білій Підляській, де зірвали з мерії український прапор, свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

Улітку 2024 року Браун також зняв прапор України на кургані Костюшка у Кракові, оскільки той нібито висів у "неправильному місці".

Браун відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку 2023 року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

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