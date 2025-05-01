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Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 1 травня 2025, 12:39
Кабінет міністрів опублікував текст угоди про надра із США
Фото: Getty Images

Уряд України опублікував текст так званої угоди про надра із США українською та англійською мовами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт Кабміну

Деталі: У розділі "Нормативно-правові акти" опублікували розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо схвалення та підписання угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

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Крім того, опублікували тексти документа українською та англійською мовою на 12 сторінках.

"ЄвроПравда" вже мала можливість ознайомитися з текстом і розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

Кабінет міністрівСША
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