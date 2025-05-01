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У п’ятницю в низці областей прогнозують заморозки на ґрунті, а на вихідних – дощі

Ірина БалачукЧетвер, 1 травня 2025, 12:38
У п’ятницю в низці областей прогнозують заморозки на ґрунті, а на вихідних – дощі
Фото ілюстративне з pixabay.com

2 травня в Україні без опадів, у низці областей очікують нічні заморозки на ґрунті, 3-4 травня на півночі, заході та в центрі країни прогнозують дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "2 травня без опадів, лише в Криму та на сході країни вночі місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6°, на півдні до 10° тепла, у північних, більшості західних та центральних областей на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на заході та південному заході країни до 20°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с".

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Деталі: У Києві у п’ятницю без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень до +16°, вітер північно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 2 травня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У вихідні в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

3 травня у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла, на решті території вночі 3-10° тепла, вдень 18-24°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, вдень Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві в суботу вночі без опадів, 6-8° тепла, вдень короткочасний дощ, до +22°, вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

 
Погода 3 травня 
Скриншот з сайту УГМЦ

4 травня в Україні вночі 9-14° тепла, у південно-східних областях 4-9°, вдень 21-26°, на узбережжі морів  та на крайньому заході країни 13-18°. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с, по всій країні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці в неділю короткочасні дощі, вночі 10-12° тепла, вдень до +24°, вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

 
Погода 4 травня 
Скриншот з сайту УГМЦ

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