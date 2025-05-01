Росіяни скинули 3 авіабомби на Мирноград і обстріляли Новоекономічне: двоє загиблих

Російські окупаційні війська у четвер вбили двох та поранили одну цивільну людину обстрілами Мирнограду і Новоекономічного Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 1 травня о 00:30 російські війська скинули 3 авіабомби на Мирноград. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "КАБ-250" із модулем УМПК.

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У зоні ураження опинились багатоквартирні житлові будинки. Один зі снарядів влучив у дев’ятиповерхівку. На жінку 43 років, яка перебувала у власній квартирі, обвалилась залізобетонна плита. Вона отримала травми, несумісні з життям.

Крім того, о 06:30 окупанти обстріляли селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок атаки загинув 51-річний чоловік. Його дружина 52 років зазнала осколкових поранень. Тип озброєння встановлюється.

Пошкоджено 9 багатоповерхових будинків та домоволодіння.

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За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).