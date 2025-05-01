СБУ назвала чотирьох поплічників РФ, які катували українських полонених на Луганщині

Служба безпеки України зібрала доказову базу на чотирьох поплічників ворога, які катували полонених воїнів ЗСУ на тимчасово окупованій території Луганщини.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За матеріалами справи, фігурантами є колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після захоплення громади пішли на співпрацю з ворогом. Згодом вони увійшли до складу "адміністрації" окупаційної тюрми:

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Йдеться про: Кирила Долгополова – керівника "оперативного відділу" репресивної установи і трьох його підлеглих "інспекторів": Леоніда Руденка, Миколу Цвєткова та Романа Занкова.

підозрювані в катуванні бійців ЗСУ фото, надані уп джерелом

Як встановило розслідування, на базі захопленої установи окупанти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України.

У застінках фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом.

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У такий спосіб очільники російської тюрми сподівалися схилити військовополонених до співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці заочно повідомили громадянам України Долгополову, Руденку, Цвєткову та Занкову про підозру у воєнних злочинах.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх, додають в СБУ.