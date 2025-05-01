Зеленський ввів санкції проти Арестовича, Олешка і ще десятків людей
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких зокрема колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович, політолог Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.
Джерело: укази на сайті президента
Деталі: В додатку до указу №267/2025 перераховано 7 громадян України, які потрапили під санкції: Олексій Арестович, Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Мирослав Олешко, Павло Оніщенко, Олександр Семченко, Олександр Скубченко.
Також під санції потрапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд.
В інших указа №268 та №269 йдеться про застосування санкцій ще проти 66 осіб.
Передісторія:
- 11 квітня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 квітня 2025 року про запровадження санкцій проти російських пропагандистів, а також проти діяльності "тіньового флоту" РФ.