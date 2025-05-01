Зеленський ввів санкції проти Арестовича, Олешка і ще десятків людей

Олексій Арестович. Фото з його Telegram

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких зокрема колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович, політолог Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: В додатку до указу №267/2025 перераховано 7 громадян України, які потрапили під санкції: Олексій Арестович, Костянтин Бондаренко, Дмитро Василець, Мирослав Олешко, Павло Оніщенко, Олександр Семченко, Олександр Скубченко.

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Також під санції потрапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд.

В інших указа №268 та №269 йдеться про застосування санкцій ще проти 66 осіб.

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