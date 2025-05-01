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Рубіо заявив, що підписана угода про надра – це крок до припинення війни в Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 15:46
Рубіо заявив, що підписана угода про надра – це крок до припинення війни в Україні
Марко Рубіо, фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо відзначив лідерство президента США Дональда Трампа у підписанні угоди з Україною про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" та заявив, що вона стане кроком до припинення війни, яку розв’язала РФ.

Джерело: Рубіо у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Держсекретар також зазначив, що угода була підписана завдяки "лідерству президента США Дональда Трампа". "(Ця угода) – важлива віху в нашому спільному процвітанні і важливий крок на шляху до припинення цієї війни", – підкреслив Рубіо.

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