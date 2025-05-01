Рубіо заявив, що підписана угода про надра – це крок до припинення війни в Україні
Четвер, 1 травня 2025, 15:46
Держсекретар США Марко Рубіо відзначив лідерство президента США Дональда Трампа у підписанні угоди з Україною про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови" та заявив, що вона стане кроком до припинення війни, яку розв’язала РФ.
Джерело: Рубіо у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Держсекретар також зазначив, що угода була підписана завдяки "лідерству президента США Дональда Трампа". "(Ця угода) – важлива віху в нашому спільному процвітанні і важливий крок на шляху до припинення цієї війни", – підкреслив Рубіо.
Реклама:
Передісторія:
- Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, підписаної 30 квітня у Вашингтоні. Зокрема, у ній йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.
- Параметри підписаної угоди відповідають більшості ключових тез, які напередодні оприлюднив прем’єр Денис Шмигаль.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.