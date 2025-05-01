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У Трампа анонсували кроки зі зближення позицій України та РФ у наступні сто днів

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 16:25
У Трампа анонсували кроки зі зближення позицій України та РФ у наступні сто днів
Джей Ді Венс. Фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією "дуже велика прірва" щодо бачення завершення війни, тому адміністрація Дональда Трампа працюватиме, аби "спробувати зблизити ці сторони".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Венса Fox News

Деталі: Венса попросили прокоментувати стан переговорів між Росією та Україною, на що він сказав, що "першим і необхідним кроком до вирішення конфлікту між Росією та Україною є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію".

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Пряма мова: "І це вже сталося. Українці сказали: "Ось чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Ось чого ми хочемо". І тепер справа дипломатії – спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці, – дуже велика прірва", – вважає він.

Деталі: Він додав, що "мирні пропозиції" вже озвучені, й протягом наступних 100 днів президентства Трампа його адміністрація "буде дуже наполегливо працювати, щоб спробувати зблизити ці сторони".

Передісторія:

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  • Як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
  • Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

СШАУкраїнаРосіяросійсько-українська війна
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