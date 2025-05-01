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Радник Трампа з нацбезпеки Волц йде з посади – ЗМІ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 17:58
Радник Трампа з нацбезпеки Волц йде з посади – ЗМІ
Майк Волц, фото Getty Images

За даними американських ЗМІ, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц залишає свою посаду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS, Fox News та Politico

Деталі: Волц, за інформацією джерел CBS, покине посаду радника Дональда Трампа з нацбезпеки разом із заступником Алексом Вонгом. Телеканал не уточнює, чи це власне рішення Волца та Вонга, чи їх підштовхнули до відставки.

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Водночас Fox News стверджує, що Волц і Вонг уже позбулись посад.

У березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.

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Заступник Волца, Алекс Вонг, працював у першій адміністрації Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря з питань Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

ЗМІ раніше повідомили, що команда Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

США
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