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Тисячі людей у Сербії вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих від обвалу на вокзалі

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 18:31
Тисячі людей у Сербії вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих від обвалу на вокзалі
Фото - АР

Тисячі людей у Сербії вийшли на вулиці у четвер, 1 травня, щоб відзначити шість місяців від дня трагедії на залізничній станції у місті Новий Сад, коли внаслідок обвалу навісу загинули 16 осіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Профспілки приєдналися до студентів університетів у сербській столиці Белграді, вимагаючи змін трудового законодавства і законів про страйки в рамках протестів, приурочених до Дня праці.

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У місті Новий Сад жителі поклали квіти і запалили свічки біля центрального вокзалу, де 1 листопада минулого року сталася трагедія.

Потім загиблих внаслідок обвалу вшанували хвилиною мовчання, а після цього протестувальники пішли маршем по місту.

Студенти місцевого університету, які є основною силою антикорупційного руху, встановили кам'яний пам'ятний знак з написом: "Новий Сад пам'ятає".

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Як відомо, сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

 
фото - ар

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

Більше читайте тут: Гармата на захисті Вучича: як президент Сербії втратив довіру громадян і що буде далі.

Сербія
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