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Politico: Віткофф може замінити Волца на посаді радника Трампа з нацбезпеки

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 18:53
Politico: Віткофф може замінити Волца на посаді радника Трампа з нацбезпеки
Стів Віткофф. Chip Somodevilla/Getty Images

Одним із кандидатів на посаду радника президента США з національної безпеки після звільнення Майкла Волца є Стів Віткофф.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це Politico дізналось від трьох джерел

Деталі: За інформацією видання, заміна Волца обговорювалась у Білому домі вже кілька тижнів, але в останні дні дискусії набрали обертів. Наразі невідомо, хто саме замінить Волца в разі його відставки.

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"За словами трьох людей, обізнаних із рішенням про звільнення Волца, наразі головним кандидатом є спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією, Іраном і ХАМАС у Газі", – пише Politico.

Зазначимо, що раніше в четвер консервативний таблоїд The New York Post опублікував матеріал із критикою Віткоффа, зокрема його підходу до переговорів з двома найбільшими ворогами Америки.

На прохання відреагувати на повідомлення щодо можливого звільнення Волца речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що не буде коментувати "повідомлення з анонімних джерел".

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Нагадаємо, в березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.

У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

США
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