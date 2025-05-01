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Міноборони реорганізує Державного оператора тилу для об′єднання з АОЗ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 19:52
Міноборони реорганізує Державного оператора тилу для об′єднання з АОЗ
ілюстративне фото міноборони

Міністерство оборони створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в рамках підготовки для об′єднання з Агенцією оборонних закупівель, комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ".

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Деталі: За словами Умєрова, до завершення воєнного стану готується ґрунт для об’єднання АОЗ та ДОТ з метою зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська.

"Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи забезпечення. Це — частина великого плану побудови сучасної армії. І ми втілюємо його вже сьогодні", - зазначив Умєров.

Очільник оборонного відомства також нагадав, що запущений у грудні 2023 року Державний оператор тилу, який є ключовим елементом реформи оборонних закупівель, за час роботи забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain.

Міноборониармія
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