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Трамп заявив, що тарифи зроблять США "дуже багатими"

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 20:22
Трамп заявив, що тарифи зроблять США дуже багатими
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей", зокрема впровадження тарифів, які "зроблять США дуже багатими".

Джерело: про це він заявив у четвер, 1 травня, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп наголосив, що впроваджені ним тарифи зроблять США "дуже багатими". Він також висловив впевненість у тому, що за час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей".

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"Ми зможемо виплачувати борги, і дуже суттєво знизимо ваші податки, бо надходитиме величезна кількість коштів", – заявив Трамп.

Він також повідомив, що вже готується новий пакет податкових скорочень, який він назвав "великою прекрасною угодою". 

Президент США запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

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Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн – хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.

24 квітня коаліція з 12 штатів США подала позов проти адміністрації Трампа через оголошені ним "незаконні мита".

Радимо також ознайомитися із матеріалом: 100 днів, які змінили світ. Що вже зробив президент Трамп та чи можливо це розвернути.

ТрампСША
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