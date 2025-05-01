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Трамп має намір залишити шефа Пентагону на посаді, попри скандал із витоком даних – CNN

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 21:11
Трамп має намір залишити шефа Пентагону на посаді, попри скандал із витоком даних – CNN
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото Getty images

CNN із посиланням на проінформованих співрозмовників повідомило, що президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Пентагону Піт Гегсет, який нещодавно потрапив до скандалу із витоком військових даних, повинен залишитися на посаді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За даними співрозмовників CNN, думка Трампа про Гегсета різко відрізняється від того, як він ставиться до радника з національної безпеки Майкла Волца після інциденту з Signal. За інформацією ЗМІ, він має залишити посаду.

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Зазначається, що Трамп втратив довіру до Волца ще раніше, зокрема, через те, що той додав до внутрішнього чату посадовців журналіста The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа.

Хоча Трамп не вважав, що Гегсет проявив розсудливість, поділившись планом військових дій у Ємені в щонайменше двох групових чатах, за словами обізнаних співрозмовників, він вважав, що шеф Пентагону не повинен бути звільнений після того, як адміністрація витратила стільки політичного капіталу на його затвердження.

Передісторія:

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  • Як відомо, у Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.
  • А NBC News писало, що глава Пентагону у боротьбі за збереження своєї посади на тлі безлічі повідомлень про його поведінку і внутрішні розбірки в оборонному відомстві почав поводитися "непередбачувано" і відчуває "невпевненість".
  • Трамп, своєю чергою, 28 квітня заявив, що, на його думку, Гегсет зможе "зібрати себе докупи", натякаючи, що планує залишити його на посаді глави Пентагону попри нещодавні скандали.

Деталі читайте у статтіПентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки

ТрампСША
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