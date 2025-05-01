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Віткофф не зацікавлений обійняти посаду радника Трампа з нацбезпеки – ЗМІ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 21:36
Віткофф не зацікавлений обійняти посаду радника Трампа з нацбезпеки – ЗМІ
Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, якого назвали можливою заміною Майкла Волца на посаді радника з нацбезпеки, не зацікавлений у цій посаді.

Джерело: CNN та Axios з посиланням на джерела в оточенні Віткоффа, передає "Європейська правда"

Деталі: Імʼя Віткоффа як потенційного наступного радника Трампа з нацбезпеки раніше зʼявилось у ЗМІ.

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Але, за інформацією двох джерел CNN та одного співрозмовника Axios, сам він сказав близьким, що не хоче обіймати цієї посади.

Водночас, додає CNN, Віткофф може погодитись у разі особистого прохання Дональда Трампа.

"Навіщо йому це? Навіщо обтяжувати себе управлінням міжвідомчою роботою, замість того щоб займатися тим, чим він займається зараз?" – сказав телеканалу один зі знайомих Віткоффа.

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Що було раніше:

  • В березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.
  • Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.
  • У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.

СШАТрамп
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