Віткофф не зацікавлений обійняти посаду радника Трампа з нацбезпеки – ЗМІ
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, якого назвали можливою заміною Майкла Волца на посаді радника з нацбезпеки, не зацікавлений у цій посаді.
Джерело: CNN та Axios з посиланням на джерела в оточенні Віткоффа, передає "Європейська правда"
Деталі: Імʼя Віткоффа як потенційного наступного радника Трампа з нацбезпеки раніше зʼявилось у ЗМІ.
Але, за інформацією двох джерел CNN та одного співрозмовника Axios, сам він сказав близьким, що не хоче обіймати цієї посади.
Водночас, додає CNN, Віткофф може погодитись у разі особистого прохання Дональда Трампа.
"Навіщо йому це? Навіщо обтяжувати себе управлінням міжвідомчою роботою, замість того щоб займатися тим, чим він займається зараз?" – сказав телеканалу один зі знайомих Віткоффа.
Що було раніше:
- В березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.
- Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.
- У разі, якщо Майкл Волц справді втратить посаду, це стане першою відставкою топпосадовця адміністрації президента США.