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У Трампа оголосили, хто тимчасово очолить посольство США в Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 травня 2025, 22:01
У Трампа оголосили, хто тимчасово очолить посольство США в Україні
Фото: Джулі Девіс / X

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс повідомила на брифінгу, що тимчасовою повіреною у справах США в Україні стане Джулі Девіс, яка нині є американським послом на Кіпрі.

Джерело"Європейська правда"

Деталі: Брюс заявила, що рішення про призначення Девіс тимчасовою главою посольства в Україні ухвалили президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо.

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Девіс стане тимчасовою повіреною у справах США в Києві "у вкрай важливий момент, коли ми рухаємося до укладення мирної угоди, щоб зупинити кровопролиття", зазначила Брюс.

Вона вказала, що Девіс має 30 років досвіду роботи в дипломатичній службі США і досі з лютого 2023 року очолювала посольство США на Кіпрі.

У посольстві США в Україні, оголошуючи про призначення Девіс тимчасовою повіреною у справах в Україні, підкреслили, що вона "наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими".

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В офіційній біографії на сайті посольства вказано, що Джулі Девіс раніше працювала послом у Білорусі та спецпосланником у Литві, має досвід роботи в Грузії, Росі та Україні.

Крім того, дипломатка обіймала посаду заступника помічника державного секретаря з питань Західної Європи та ЄС у Бюро з питань Європи та Євразії, а також заступника постійного представника США при НАТО.

Зазначимо, що наразі Девіс лише тимчасово очолить посольство США в Україні: призначення посла вимагає схвалення Сенату, тоді як тимчасового повіреного у справах призначає адміністрація президента.

Перед цим послом США в Україні була Бріджит Брінк, про відставку якої стало відомо у квіті. За даними ЗМІ, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

СШАУкраїна
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