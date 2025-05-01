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Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 22:23
Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН
Майкл Волц, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп підтвердив відставку свого радника з нацбезпеки Майкла Волца, яку перед тим анонсували у ЗМІ. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Марко Рубіо.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Truth Social

Деталі: Трамп прямо не оголосив, що Волц полишає посаду радника президента США з нацбезпеки, але анонсував його номінування на нову посаду – посла при ООН.

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Він також подякував Волцу за роботу у Конгресі та на посаді свого радника, де він "ставив інтереси нашої країни на перше місце".

"Тим часом державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника з національної безпеки, продовжуючи ефективно керувати Державним департаментом", – анонсував Трамп.

Зазначимо, що президент США не пояснив зняття Волца з посади, але ЗМІ повʼязували її зі скандалом під назвою "Signal-гейт".

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Нагадаємо, в березні Майкл Волц потрапив у скандал після того, як помилково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal, де посадовці у сфері нацбезпеки обговорювали удари США по Ємену.

Після цього Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, а у ЗМІ повідомлялось про обговорення його подальшої долі. Але публічно президент США висловив підтримку своєму раднику з нацбезпеки, назвавши його "хорошою людиною", яка "винесла урок" із ситуації.

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