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Армія РФ завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, 8 постраждалих

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 23:44
Армія РФ завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, 8 постраждалих
Фото - Іван Федоров в Telegram

Увечері 1 травня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, у місті виникли пожежі, одна людина загинула, є постраждалі.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

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Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі".

Деталі: Згодом Федоров повідомив, що відомо про одного пораненого.

Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. Є люди під завалами. Є поранені.

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Також у місті пошкоджений навчальний заклад.

 
 
 

Також відомо про трьох поранених.

 

Станом на 23:26 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми. 

 
 

Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати. 

Запоріжжявибух
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