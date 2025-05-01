Армія РФ завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, 8 постраждалих
Увечері 1 травня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, у місті виникли пожежі, одна людина загинула, є постраждалі.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.
Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі".
Деталі: Згодом Федоров повідомив, що відомо про одного пораненого.
Оновлено: Згодом в ОВА повідомили, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. Є люди під завалами. Є поранені.
Також у місті пошкоджений навчальний заклад.
Також відомо про трьох поранених.
Станом на 23:26 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки росіян зросла до восьми.
Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.