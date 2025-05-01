Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп анонсував вторинні санкції проти всіх, хто купує нафту в Ірану

"Європейська правда", Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 22:52
Трамп анонсував вторинні санкції проти всіх, хто купує нафту в Ірану
Дональд Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп пригрозив вторинними санкціями проти країн або компаній, які купують іранську нафту.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", він написав у Truth Social

Деталі: У дописі, повному великих літер, Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям".

Реклама:

"Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у Сполучених Штатах Америки", – додав президент США.

Заява Трампа націлена на одне з основних джерел доходів Ірану і знаменує ескалацію тиску на Тегеран, із яким США ведуть переговори про скорочення ядерної програми.

Ці переговори зайшли в глухий кут після того, як раніше в четвер стало відомо про перенесення чергового раунду американсько-іранських переговорів "з логістичних причин".

РЕКЛАМА:

Адміністрація Трампа на переговорах вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Раніше стало відомо, що представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами "ядерної угоди" 2015 року, погодились на зустріч з Іраном перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтон.

ТрампІрансанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюється, фотоАрмія РФ завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, 8 постраждалих
Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН
У Трампа оголосили, хто тимчасово очолить посольство США в Україні
відео, фото, оновлено"Українська правда" отримала відео замаху на Стерненка
Україна перемогла Польщу на чемпіонаті світу з хокею і наблизилася до повернення до еліти
Зеленський прозвітував про останні санкції, і чому під них потрапили Арестович і ще 6 українців  
Усі новини...
Трамп
Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН
Віткофф не зацікавлений обійняти посаду радника Трампа з нацбезпеки – ЗМІ
Трамп має намір залишити шефа Пентагону на посаді, попри скандал із витоком даних – CNN
Останні новини
23:45
Новини економіки 1 травня: угода про надра, ріст держборгу України та "спиртовий" бензин на АЗК
23:44
оновлюється, фотоАрмія РФ завдала щонайменше 10 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, 8 постраждалих
23:35
Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському та Курському напрямках
23:26
Глава МЗС Франції: ЄС хоче узгодити зі США наступний пакет санкцій проти Росії
22:54
У дата-центрі розкрили технічну причину збою, що вразив мільйони українців
22:52
Трамп анонсував вторинні санкції проти всіх, хто купує нафту в Ірану
22:32
Що таке дезадаптивна мрійливість і як розпізнати її у себе: розмова з лікарем
22:23
Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН
22:22
На пункті пропуску "Корчова - Краківець" тимчасово обмежать рух
22:01
У Трампа оголосили, хто тимчасово очолить посольство США в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: