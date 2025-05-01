Трамп анонсував вторинні санкції проти всіх, хто купує нафту в Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив вторинними санкціями проти країн або компаній, які купують іранську нафту.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", він написав у Truth Social

Деталі: У дописі, повному великих літер, Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно підлягатиме вторинним санкціям".

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"Їм буде заборонено вести будь-яку діяльність у Сполучених Штатах Америки", – додав президент США.

Заява Трампа націлена на одне з основних джерел доходів Ірану і знаменує ескалацію тиску на Тегеран, із яким США ведуть переговори про скорочення ядерної програми.

Ці переговори зайшли в глухий кут після того, як раніше в четвер стало відомо про перенесення чергового раунду американсько-іранських переговорів "з логістичних причин".

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Адміністрація Трампа на переговорах вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Раніше стало відомо, що представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами "ядерної угоди" 2015 року, погодились на зустріч з Іраном перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтон.