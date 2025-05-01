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Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському та Курському напрямках

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 травня 2025, 23:35
Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському та Курському напрямках
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 1 травня на фронті відбулось 140 бойових зіткнень, з них 52 – на Покровському напрямку і 31 – на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники сьогодні завдали трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Деталі: На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив п’ять наступальних дій у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом з початку доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили три атаки противника у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 52 рази атакував у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки й Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати нашу оборону у районах Костянтинополя, Привільного та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового. Українці відбили всі чотири атаки.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 31 боєзіткнення.

Генштаббойові діївійна
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