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США відправили Україні непридатні до польотів F-16 як джерело запчастин – ЗМІ

Іван Д'яконовП'ятниця, 2 травня 2025, 06:11
США відправили Україні непридатні до польотів F-16 як джерело запчастин – ЗМІ
Фото: Getty Images

Військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже наданих європейськими партнерами бойових літаків. 

Джерело: The War Zone

Деталі: За словами представника військово-повітряних сил, "США підтримали обслуговування F-16, переданих Україні європейськими партнерами, надаючи списані й повністю непридатні до польотів літаки F-16 як джерело запчастин".

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Винищувачі F-16, обгорнуті термозбіжною плівкою та без ключових компонентів – крил, хвостів, двигунів і носових обтічників – були завантажені на вантажний літак Ан-124 із реєстраційним номером UR-82027, який 26 квітня вирушив із міжнародного аеропорту Тусон, штат Аризона, до польського аеропорту Жешув-Ясьонка – ключового логістичного вузла для передачі західної допомоги Україні.

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Як зазначає TWZ, ці корпуси надійшли з так званого "кладовища літаків" – 309-ї групи техобслуговування та регенерації авіації (AMARG), що розташована на авіабазі Девіс-Монтен поруч із Тусоном.

На початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, повідомив Сенату США про підготовку додаткових F-16 для України, однак джерел він не розкрив.

Дослівно: "Загалом Україні пообіцяли близько 85 справних F-16, зокрема 24 – від Нідерландів, 19 – від Данії, 12 – від Норвегії (та ще 10 – як джерело запчастин). Бельгія заявила про намір передати 30 літаків.

Варто зазначити, що частина з них не буде передана в Україну безпосередньо, а використовуватиметься для підготовки українських пілотів, передусім у Європейському навчальному центрі EFTC у Румунії".

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