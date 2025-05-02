США відправили Україні непридатні до польотів F-16 як джерело запчастин – ЗМІ

Військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже наданих європейськими партнерами бойових літаків.

Джерело: The War Zone

Деталі: За словами представника військово-повітряних сил, "США підтримали обслуговування F-16, переданих Україні європейськими партнерами, надаючи списані й повністю непридатні до польотів літаки F-16 як джерело запчастин".

Реклама:

Винищувачі F-16, обгорнуті термозбіжною плівкою та без ключових компонентів – крил, хвостів, двигунів і носових обтічників – були завантажені на вантажний літак Ан-124 із реєстраційним номером UR-82027, який 26 квітня вирушив із міжнародного аеропорту Тусон, штат Аризона, до польського аеропорту Жешув-Ясьонка – ключового логістичного вузла для передачі західної допомоги Україні.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower.



“International Cargo Transporter” with Ukrainian flags.



Based out of Ukraine



Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025

РЕКЛАМА:

Як зазначає TWZ, ці корпуси надійшли з так званого "кладовища літаків" – 309-ї групи техобслуговування та регенерації авіації (AMARG), що розташована на авіабазі Девіс-Монтен поруч із Тусоном.

На початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, повідомив Сенату США про підготовку додаткових F-16 для України, однак джерел він не розкрив.

Дослівно: "Загалом Україні пообіцяли близько 85 справних F-16, зокрема 24 – від Нідерландів, 19 – від Данії, 12 – від Норвегії (та ще 10 – як джерело запчастин). Бельгія заявила про намір передати 30 літаків.

Варто зазначити, що частина з них не буде передана в Україну безпосередньо, а використовуватиметься для підготовки українських пілотів, передусім у Європейському навчальному центрі EFTC у Румунії".