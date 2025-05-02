У Росії заявили про масовану атаку БпЛА на Крим: біля військових аеродромів лунали вибухи 

Російське Міноборони заявило, що вночі 2 травня засоби ППО нібито знищили 121 "український безпілотник" над територією окупованого Криму і кількома регіонами РФ, Telegram-канали повідомляли про вибухи в низці населених пунктів у Криму.

Джерело: Міноборони РФ, Telegram-канал "Кримський вітер", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Російське Міноборони запевняє, що над Кримом нібито збили 89 дронів і ще 23 над акваторією Чорного моря. Ще 4 БпЛА нібито знищили над Краснодарським краєм, 2 – над Орловською областю РФ і по 1 – над Брянською, Бєлгородською областями РФ і над акваторією Азовського моря.

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Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де розташовані військові аеродроми, лунали вибухи.

В окупованому Криму вночі лунали вибухи. Російське Міноборони і місцева влада повідомили про масовану атаку дронів. Зокрема, вибухи чули біля військових аеродромів. Відео з Telegram-каналу "Кримський вітер" pic.twitter.com/LT8JllYCYN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2025

Також у каналі публікували низку відео зі звуками вибухів, а також фото пожежі в селі Углове, що неподалік аеродрому Качі. "Кримський вітер" зазначав, що "щось горить після роботи росПВО".

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Інформацію про вибухи підтвердив і так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Гучні звуки, які було чути в місті – це наші військові відбивають спробу атаки безпілотників. За попередньою інформацією вже знищено 7 БпЛА в повітрі над морем на великій відстані від берега", - повідомив він після 2 години ночі.

Пізніше, близько 3-ї години ночі, Развожаєв написав, що російський "флот у взаємодії з силами ППО відбиває масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави".

"Жодні об'єкти на цю годину ні в місті, ні в акваторії у Севастополі не постраждали", – запевняв чиновник.

Російський оперативний канал інформцентру з автомобільних доріг близько 4-ї ранку повідомив, що рух транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Рух відновили тільки через 2,5 години.