Росія за добу втратила 1 110 солдатів і 50 артсистем
П'ятниця, 2 травня 2025, 08:14
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 110 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової технікі росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 954 300 (+1 110) осіб,
- танків – 10 741 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22 369 (+5) од,
- артилерійських систем – 27 186 (+50) од,
- засобів ППО – 1 152 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132) од.
Дані уточнюються.