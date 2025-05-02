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Росія за добу втратила 1 110 солдатів і 50 артсистем

Ірина БалачукП'ятниця, 2 травня 2025, 08:14
Росія за добу втратила 1 110 солдатів і 50 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 110 окупантів та понад 300 одиниць озброєння та військової технікі росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 954 300 (+1 110) осіб,
  • танків – 10 741 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22 369 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27 186 (+50) од,
  • засобів ППО – 1 152 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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