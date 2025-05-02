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Нічна атака: на Дніпропетровщині 2 поранених, горіли 2 підприємства

Ірина БалачукП'ятниця, 2 травня 2025, 08:38
Нічна атака: на Дніпропетровщині 2 поранених, горіли 2 підприємства
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Дві людини дістали поранення та вирували пожежі на двох підприємствах внаслідок російської атаки у Дніпропетровській області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі агресор атакував БпЛА Слов'янську громаду Синельниківського району. Попередньо, постраждали двоє чоловіків. 47-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Інший потерпілий 31 року лікуватиметься амбулаторно".

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Деталі: Також через атаку виникли пожежі на двох підприємствах.

По Нікопольському району загарбники били з артилерії та атакували FPV-дроном.

"Поцілили по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без загиблих і поранених", – повідомив Лисак.

За його словами, підрозділи ПвК "Схід" збили над областю 6 безпілотників.

Дніпропетровська областьбезпілотники
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