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Трамп оголосив у США 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 травня 2025, 08:58
Трамп оголосив у США 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні".

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Деталі: За його словами, незважаючи на те, що "ми виграли обидві війни і ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском", але  "ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!"

"Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!", - зазначив Трамп.

Що було раніше:

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  • У листопаді 2004 року, рішенням 59-ї сесії Генасамблеї ООН, 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення зі вшанування усіх жертв Другої світової війни.
  • В Україні з 2023 року 8 травня встановлено Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років,

СШАТрампсвяткування
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