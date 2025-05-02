Трамп оголосив у США 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні
Президент США Дональд Трамп оголосив, що 8 травня у Сполучених Штатах відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – у Першій світовій війні.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social
Пряма мова Трампа: "Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні".
Деталі: За його словами, незважаючи на те, що "ми виграли обидві війни і ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском", але "ми ніколи нічого не святкуємо — це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити!"
"Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!", - зазначив Трамп.
Що було раніше:
- У листопаді 2004 року, рішенням 59-ї сесії Генасамблеї ООН, 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення зі вшанування усіх жертв Другої світової війни.
- В Україні з 2023 року 8 травня встановлено Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років,