Окупанти убили цивільну жінку на Харківщині – прокуратура

Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських ударів по Харківщині увечері 1 травня та вночі 2 травня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Дослівно прокуратура: "Через ворожі удари по Харківщині одна людина загинула, ще одна – постраждала".

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Деталі: За даними слідства, близько 2:20 2 травня російський ударний безпілотник влучив по селу Миколаївка Перша Лозівського району. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та зруйновано господарську споруду. 61-річна жінка зазнала гострої стресової реакції.

За попередньою інформацією, окупанти застосували БпЛА типу "Герань-2".



1 травня орієнтовно о 18:20 росіяни завдали авіаудару по селу Вільхуватка Купʼянського району, внаслідок чого загинула 53-річна жінка та пошкоджено приватні будинки.

За попередніми даними, окупанти використали ФАБ-250.

