Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом

Іванна Костіна, Ірина БалачукП'ятниця, 2 травня 2025, 09:53
У США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото Getty images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що війна Росії проти України не зможе закінчитися найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політика Fox News

Пряма мова Венса: "Це не закінчиться найближчим часом".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що нині перед адміністрацією США стоїть питання, як допомогти Росії та Україні "знайти компроміс" для закінчення війни. Водночас він додав, що "саме Росія і Україна повинні дійти згоди і припинити цей жорстокий конфлікт".

"Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином?" – сказав американський чиновник.

Разом з тим він висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною.

РЕКЛАМА:

"Важко сказати, що "я впевнений". Рішення приймати Росії і Україні. Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати "досить" загибелям тисяч і тисяч молодих людей", – заявив Венс.

Передісторія:

  • В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
  • Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

СШАУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Трамп оголосив у США 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні
фото, відео У Росії заявили про масовану атаку БпЛА на Крим: біля військових аеродромів лунали вибухи 
Прибутку від угоди про надра між Україною та США може не бути ще 10 років – Reuters
Трамп підтвердив відставку Волца: він стане постпредом США при ООН
У Трампа оголосили, хто тимчасово очолить посольство США в Україні
Усі новини...
США
Трамп оголосив у США 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні
Кандидат у президенти Польщі похизувався розмовою з Трампом
Венс заперечує, що Волца карають переведенням на нову посаду за скандал із Signal
Останні новини
10:41
BBC за допомогою ШІ "оживила" Агату Крісті для навчального курсу з письменництва
10:38
Курс валют у банках на 2 травня: скільки коштують долар та євро
10:35
30 ударів ножем продавчині квітів: у Києві довічне отримав іноземець, який зізнався в 11 вбивствах
10:19
В Україні засіяли понад 6,5 мільйонів гектар ярих культур, найбільша площа – під соняшником
10:11
відео"Російська душа": друга ракетку світу обматюкав батька на турнірі в Мадриді
10:01
"Проявіть щирість": Пекін висунув умови США для початку митних перемовин
10:00
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
09:57
У Гаазі молоді люди влаштували заворушення, їх заспокоювала поліція
09:53
У США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом
09:37
Санкції наосліп: США внесли до "чорного списку" проти Китаю салони краси й руїни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: