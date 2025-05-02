У США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом
Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що війна Росії проти України не зможе закінчитися найближчим часом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політика Fox News
Пряма мова Венса: "Це не закінчиться найближчим часом".
Деталі: Він зазначив, що нині перед адміністрацією США стоїть питання, як допомогти Росії та Україні "знайти компроміс" для закінчення війни. Водночас він додав, що "саме Росія і Україна повинні дійти згоди і припинити цей жорстокий конфлікт".
"Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином?" – сказав американський чиновник.
Разом з тим він висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною.
"Важко сказати, що "я впевнений". Рішення приймати Росії і Україні. Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати "досить" загибелям тисяч і тисяч молодих людей", – заявив Венс.
Передісторія:
- В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.
- Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
- Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.
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