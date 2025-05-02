У США не вірять, що війна в Україні закінчиться найближчим часом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що війна Росії проти України не зможе закінчитися найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю політика Fox News

Пряма мова Венса: "Це не закінчиться найближчим часом".

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Деталі: Він зазначив, що нині перед адміністрацією США стоїть питання, як допомогти Росії та Україні "знайти компроміс" для закінчення війни. Водночас він додав, що "саме Росія і Україна повинні дійти згоди і припинити цей жорстокий конфлікт".

"Так, звичайно, українці обурені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів за кілька кілометрів території тим чи іншим чином?" – сказав американський чиновник.

Разом з тим він висловив оптимізм щодо перспектив переговорів між Росією та Україною.

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"Важко сказати, що "я впевнений". Рішення приймати Росії і Україні. Ми лише залучаємо їх до розмови. Ми зараз у тому місці, коли треба сказати "досить" загибелям тисяч і тисяч молодих людей", – заявив Венс.

Передісторія:

В останні тижні адміністрація Трампа намагалась форсувати "мирний процес" між Україною та Росією і, за даними ЗМІ, підготувала "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Згодом агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

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