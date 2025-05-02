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30 ударів ножем продавчині квітів: у Києві довічне отримав іноземець, який зізнався в 11 вбивствах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 10:35
30 ударів ножем продавчині квітів: у Києві довічне отримав іноземець, який зізнався в 11 вбивствах
обвинувачений під час слідчого експерименту. фото прокуратури

У Києві до довічного позбавлення волі засудили іноземця, якого затримали за вбивство продавчині квітів, а він розповів про ще 10 вбивств.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури колегією Голосіївського районного суду міста Києва чоловіка, який з лютого 2018 року по січень 2024 року вбив 11 людей, а також скоїв замах на вбивство, засуджено до довічного позбавлення волі.

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Обвинувачений – громадянин Узбекистану без постійного місця проживання, позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків, ще одну жертву  намагався вбити, втім не зміг довести задумане до кінця".

Деталі: Чоловіка затримали за те, що в січні 2024 році він зайшов під виглядом покупця в магазин квітів в Голосіївському районі Києва та завдав продавчині понад тридцять смертельних ударів ножем. Після цього він забрав її золоті прикраси та втік.

У скоєнні цього вбивства чоловік зізнався і почав у деталях розповідати про аналогічні злочини, зазначають у прокуратурі. Його жертвами були здебільшого люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім убивав їх. Тіла вбитих знаходили тоді, коли встановити обставити та причини смерті було вкрай важко.

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Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок, кажуть у прокуратурі.

 
слідчий експентимент
фото прокуратури

Водночас суд, оцінивши надані докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом – довічне позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою.

вбивствоКиїв
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