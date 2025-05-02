Путін міг змінити цілі у війні проти України – CNN

За даними розвідданих західних країн, правитель РФ Володимир Путін міг змінити на більш короткострокові свої цілі у війні проти України, зосередившись на вже захоплених територіях та вирішенні економічних питань.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Деталі: Як розповіли CNN знайомі з питанням неназвані джерела, нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США і Заходу, свідчать про те, що Путін, можливо, змістив свій безпосередній фокус у війні проти України на більш короткострокові цілі - зміцненні своєї влади на захопленій його військами території і стимулюванні економіки РФ, яка переживає важкі часи.

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"Це свідчить про еволюцію в порівнянні з нещодавніми оцінками американських і західних розвідок, які припускали, що Путін вважає, що стан війни йому вигідний, що у нього є імпульс, а також людські ресурси для того, щоб вести більш тривалу боротьбу проти України, що хитається, і захопити всю країну", - йдеться у публікації.

Два американські джерела, знайомі з цим питанням, зазначили, що сприйняття того, що Путін, можливо, змінив своє мислення, зіграло на руку президенту США Дональду Трампу та його переговірникам, які вважають, що російський правитель може бути більш готовим розглянути потенційну мирну угоду, ніж у минулому.

Однак високопосадовці США залишаються скептично налаштованими щодо Путіна і його неодноразових заяв на переговорах про те, що він хоче мирної угоди, навіть незважаючи на "щедру" пропозицію США стосовно українських територій.

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У публікації також говориться, що існує поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на запропонований варіант угоди, вона може спробувати відновити війну і намагатися захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі.

"Я думаю, що він, можливо, думає - я не хочу сказати, що думає про менше, - але думає про те, якою є розумна короткострокова мета", - сказав CNN високопоставлений представник західної розвідки.

Тиск з боку дедалі більш розлюченої адміністрації Трампа, яка погрожує новими санкціями, а також слабкість російської економіки ставлять Путіна в потенційно скрутне становище, пише CNN.

Водночас під час переговорів робився сильний акцент на потенціалі інвестицій між США і Росією, якщо війна закінчиться, - можливості, які США назвали "історичними".

"Все це дійсно залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він (Путін – ред.) міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а дійсно відчути, що він досягнув чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, повернеться до боротьби в якийсь момент пізніше", - сказав неназваний чиновник.

Чиновник вказав на неодноразові посилання Путіна на те, звідки історично походить російський народ, і сказав, що правитель РФ зберігає "довгострокову мету" - захопити більшу частину України, "принаймні ті частини, які є колискою російської цивілізації" в очах Путіна.

Москва готова "підіграти" США і обмежити свої безпосередні цілі заради поліпшення відносин з Вашингтоном, погодився високопоставлений європейський чиновник, але "явно не відмовилася від своїх максималістських цілей у війні".

Кремль сподівається, що поліпшення відносин "відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використовувати комплекс військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення повних цілей Путіна в Україні і за її межами", - сказав чиновник.

За словами джерела, знайомого з цими розмовами, раніше цього року представники американської розвідки попереджали радників Трампа, що контроль над Україною залишається головним пріоритетом Путіна, і вказували, що він прагне скористатися будь-яким поспіхом у переговорах з боку нової адміністрації.