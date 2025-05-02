У Житомирі горить сміттєвий полігон: школи перевели на дистанційне навчання

Влада Житомира перевела школи на дистанційне навчання через пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

Джерело: Житомирська міська рада в Facebook, ГУ ДСНС у Житомирській області

Деталі: За даними ДСНС пожежа виникла 1 травня. О 23:51 1 травня загоряння локалізували на площі 1,3 га. Нині триває процес ліквідації.

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У міськраді додали, що на даний час "подальше поширення вогню по території полігону не відбувається". Там також повідомили, що здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, щоб визначити рівень забруднення.

Фото ДСНС

"Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти: школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі, дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані", – повідомили у міськраді.

Фото ДСНС

Також у місті скасували всі змагання та тренування спортивних шкіл, які мали проходити на відкритому повітрі.

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