У Держдепі США заявили про зміну підходу до переговорів щодо війни між Україною та Росією

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон "змінить підхід" до спроб припинити війну між Росією та Україною, плануючи відігравати менш активну, але не дистанціюються від цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці Державного департаменту Теммі Брюса

Деталі: Початкове питання до речниці стосувалося можливості запровадження додаткових санкцій проти тих, хто допомагає Росії, про готовність до чого натякав Трамп.

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Теммі Брюс відповіла, що Трамп прагне діяти передусім дипломатичним шляхом, а також "знає, що є більше частин світу, і всьому світу потрібно приділяти певну увагу".

Вона нагадала слова держсекретаря Рубіо про те, що США планують "змінити підхід" до своїх спроб наблизити завершення російсько-української війни.

"Методологія того, як ми робимо свій внесок у це, зміниться, ми не будемо посередниками. Це те, про що я згадувала у вівторок. Характер того, як це зміниться – це те, що ми все ще віддані цій справі і прагнемо зробити та робимо те, що можемо, – сказала Брюс. – Але ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу і бути медіатором зустрічей, це тепер між двома сторонами".

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"І зараз час, коли їм треба презентувати і розвинути конкретні ідеї про те, як закінчити цей конфлікт. Це буде їхнім завданням", – додала речниця.

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