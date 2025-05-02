Відбиття штурму РФ під Часовим Яром: ССО показали відео з натільних камер операторів

Сили спеціальних операцій ЗСУ поділилися кадрами відбиття штурму російських окупантів поблизу Часового Яру Донецької області.

Джерело: прессслужба ССО

Деталі: Вказано, що ці події відбулися минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, стало можливим оприлюднити кадри з натільних камер операторів ССО.

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Зазначається, що група 8-го полку ССО поблизу Часового Яру відбила штурм противника, а після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку.

Дослівно: "Підвал став пасткою для ворогів, противник був повністю знищений. Воїни ССО підійшли до нього впритул та закидали термобаричними гранатами.

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На цьому ж напрямку оператори вступили в вогневий контакт із ще однією ворожою групою. В результаті знищили кількох окупантів та затрофеїли радіостанцію й зброю противника".

Додатково: Тим часом 8 полк ССО продовжує збір на наземний роботизований комплекс "Терміт". З необхідних 850 тисяч гривень зібрали половину. Долучитися до збору можна тут.