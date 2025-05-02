Рубіо заявив, що позиції України та РФ ще далекі одна від одної, хоча й стали ближче

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зусилля адміністрації Трампа призвели до зближення позицій Росії та України, але вони все ще далекі одна від одної. Він наголосив, що війна РФ проти України не має військового вирішення.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Путін не може захопити всю Україну, Україна не може відштовхнути росіян туди, де вони були у 2014 році. Ми знаємо, де зараз Росія. Знаємо, де Україна. Вони все ще далекі одне від одного. Вони ближче, але все ще далеко".

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Деталі: За словами держсекретаря, у мирному процесі потрібен реальний прорив дуже скоро, оскільки президент Дональд Трамп "повинен буде прийняти рішення, скільки часу він готовий присвятити цьому".

За його словами, у світі є важливіші питання для вирішення.

"Я не кажу, що війна в Україні не важлива, але те, що діється з Китаєм, є важливішим у довгостроковій перспективі для світу. Звісно, також ядерні амбіції Ірану... багато всього відбувається. Тому найближчим часом щось має статися для прогресу, інакше президенту доведеться приймати рішення", – заявив Рубіо.

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