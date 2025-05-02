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В Україну прийдуть дощі 

Ірина БалачукП'ятниця, 2 травня 2025, 12:12
В Україну прийдуть дощі 
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні, крім сходу та півдня, очікується дощова погода, уночі місцями заморозки на ґрунті.

Джерело: Укргідроментцтр

Дослівно УГМЦ: "У вихідні в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, вдень 4 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; 3 травня вдень у північній частині та в Карпатах, 4 травня в Україні, крім південного сходу, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с".

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Деталі: 3 травня на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на  ґрунті заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла, на решті території вночі 5-11°, вдень 19-24°, 4 травня в більшості областей вночі 8-14°, вдень 20-27°. 

 
Погода 3 травня
скриншот з сайту УГМЦ

У Києві на вихідних прогнозують короткочасні дощі, в суботу вночі 6-8° тепла, вдень до +22°, у неділю вночі +10+12°, вдень до +24°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

 
Погода 4 травня 
скриншот з сайту УГМЦ

У понеділок в Україні, крім південного сходу, дощі, вдень місцями грози; нічна температура суттєво не зміниться, але очікується зниження денної температури до 17-23°, у західних областях до 11-16°. 

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Погода 5 травня 
скриншот з сайту УГМЦ

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