В Україну прийдуть дощі 

Найближчими днями в Україні, крім сходу та півдня, очікується дощова погода, уночі місцями заморозки на ґрунті.

Джерело: Укргідроментцтр

Дослівно УГМЦ: "У вихідні в західних, північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози, вдень 4 травня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; 3 травня вдень у північній частині та в Карпатах, 4 травня в Україні, крім південного сходу, місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с".

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Деталі: 3 травня на Лівобережжі та в Криму вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 15-20° тепла, на решті території вночі 5-11°, вдень 19-24°, 4 травня в більшості областей вночі 8-14°, вдень 20-27°.

Погода 3 травня скриншот з сайту УГМЦ

У Києві на вихідних прогнозують короткочасні дощі, в суботу вночі 6-8° тепла, вдень до +22°, у неділю вночі +10+12°, вдень до +24°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода 4 травня скриншот з сайту УГМЦ

У понеділок в Україні, крім південного сходу, дощі, вдень місцями грози; нічна температура суттєво не зміниться, але очікується зниження денної температури до 17-23°, у західних областях до 11-16°.

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