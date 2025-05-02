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В Німеччині ультраправу партію офіційно оголосили екстремістською

Марія Ємець, Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 12:22
В Німеччині ультраправу партію офіційно оголосили екстремістською
символіка партії "Альтернатива для Німеччини". фото Getty Images

У Німеччині Федеральний офіс захисту конституції класифікував усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську – що, втім, не означає її заборони, а просто дає спецслужбам більші повноваження для нагляду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Федеральний офіс захисту конституції після багатьох місяців аналізу оприлюднив висновок про те, що усю партію "Альтернатива для Німеччини" слід вважати підтверджено правоекстремістською.

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Досі такий статус мали лише її земельні осередки у Тюрингії, Саксонії і Саксонії-Ангальт, а загалом партія мала статус такої, що підозрюється у правому екстремізмі.

Доповідь включає понад 1100 сторінок і містить численні докази, якими підкріплюють висновок.

Нова класифікація "Альтернативи для Німеччини" розширює повноваження відповідних органів для нагляду за діяльністю партії засобами розвідки. Це може включати у тому числі прослуховування розмов і агентурну роботу.

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Рішення ймовірно активізує дебати про те, чи не слід заборонити діяльність "Альтернативи для Німеччини", для чого Бундестаг, Бундесрат або уряд мають подати відповідне звернення до Конституційного суду.

Багато політиків раніше казали, що для них буде важливим фактором класифікація партії як підтверджено правоекстремістської.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях.

За даними опитування, що проводилося на початку квітня, "АдН" вперше очолила рейтинг політсил країни.

Християнсько-демократичний союз та Соціально-демократична партія Німеччини, які сформують наступний німецький уряд, застерегли від допуску депутатів "Альтернативи для Німеччини" до парламентського контрольного комітету, що займається наглядом за спецслужбами.

Німеччина
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